Jongens (19) onder invloed van alcohol en drugs besturen samen auto met technische gebreken

Omstreeks 12.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A16 bij Breda een auto rijden die zichtbaar enkele technische gebreken vertoonde. Aan beide zijden van de vooras zaten 'thuiskomertjes' en de voorruit in het gezichtsveld van de bestuurder was versplinterd. Te controle gaven de agenten de bestuurder van de auto het volgteken. In de achteruitkijkspiegel zagen zij vervolgens dat dat de bestuurder achter het stuur vandaan kroop en op de achterbank ging zitten en dat de passagier die achter in het voertuig zat achter het stuur kroop. Tijdens actie slingerde het voertuig zodanig over de weg dat hierdoor gevaar en hinder ontstond voor de andere weggebruikers. Uiteindelijk kwam de auto op de vluchtstrook tot stilstand om daarna weer schokkend achter de politieauto aan te rijden.

Alcohol en drugs

Bij de controle bleek dat de 19-jarige Rotterdammer die in eerste instantie achter het stuur zat niet in het bezit was van een rijbewijs. Verder bleek dat de man positief testte op het gebruik van alcohol en drugs. De Rotterdammer werd hierop aangehouden.

De eveneens 19-jarige Rotterdammer die het stuur na een acrobatische act had overgenomen was wel in het bezit van een geldig rijbewijs maar dat werd direct van hem ingevorderd omdat hij door zijn capriolen het verkeer op de weg ernstig in gevaar had gebracht. Ook hij testte positief op het gebruik van alcohol en drugs en werd daarom ook aangehouden.

Gevangenisstraf

De derde persoon in de auto had zich enigszins afzijdig gehouden en al snel bleek waarom. De man had nog een boete van 10.611 euro openstaan. Betalen kon hij niet, er was geen vervangende hechtenis en het was ook niet zijn auto. Er waren verder geen dwangmiddelen ter beschikking dus hier kwam hij mee weg. Wel konden de agenten hem in persoon drie vonnissen betekenen. In elk van de vonnissen werd hem een gevangenisstraf van twee weken opgelegd voor het rijden zonder rijbewijs. De 20-jarige Rotterdammer heeft nu 14 dagen de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Doet hij dat niet dan kan hij daarna voor zes weken worden opgesloten.

De auto vertoonde nog diverse andere gebreken is ten slotte uit het verkeer genomen. De wagen zal eerst weer in orde gemaakt en gekeurd moeten worden.