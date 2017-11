Twee aanhoudingen voor dodelijke schietpartij Blerick

Een team van ruim twintig rechercheurs werkt aan het oplossen van deze zaak. Het terugbrengen van de rust in de wijk is een belangrijk aandachtspunt van gemeente, politie en vertegenwoordigers uit de wijk. De burgemeester heeft woensdagavond de wijk bezocht en heeft contact met de familie van het slachtoffer.

Woensdagmiddag rond 13.30 uur was er een ruzie op de Diependijkstraat in Blerick. Deze ruzie liep uit op een schietincident. Bij de rotonde aan de Nieuwborgstraat trof de politie het slachtoffer aan. Ondanks reanimatie door de hulpdiensten is het 22-jarige slachtoffer uit Venlo op straat overleden. Direct na het schietincident heeft de politie een 21-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Twee andere verdachten zijn nog op de vlucht. De identiteit van deze mannen is bij de politie bekend.

Mobiele eenheid ingezet voor rust in de wijk

Meteen na het incident is de politie gestart met technisch onderzoek. Ook zijn diverse getuigen gehoord. In de loop van de middag is het arrestatieteam van de politie in een woning aan Meidoornstraat binnengestapt. Daarbij is niemand aangetroffen. Buiten kwam op dat moment een grote groep mensen bij elkaar. Chef van het basisteam Venlo/Beesel van politie Richard Couwenberg geeft aan dat er begrip is voor de emoties. “Je weet dat een schietincident leidt tot woede en veel emotie. We hebben daarop de mobiele eenheid ingezet. Dat heeft geholpen en de rust is teruggekeerd.”

Geen relatie met eerder schietincident

In augustus kwam bij een schietincident aan de Klingerbergsingel eveneens een man om het leven. Uit de stand van zaken van het onderzoek op dit moment blijkt hiermee geen verband.

Extra wijkagenten

Richard Couwenberg lichtte toe dat de wijk Vastenavondkamp extra wijkagenten krijgt toegewezen. Zij zullen de komende dagen dagelijks in de wijk aanwezig zijn. Ook benoemt hij dat kort na het schietincident de emoties bij het publiek hoog opliepen. “We hebben daarvoor begrip.” Hij zei ook dat ‘geweld tegen politieambtenaren niet getolereerd wordt.’ Er wordt onderzocht of hier woensdagmiddag sprake van is geweest. ”We willen terug naar een normale situatie in de wijk. Tijdelijk gaan we daarvoor extra wijkagenten, maar ook andere politiemensen aan de wijk koppelen.”