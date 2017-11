Unox-medewerkers vrijdag in actie om werkzekerheid en pensioen

Een grote groep Unox-medewerkers zal vrijdag voor 24 uur het werk neerleggen en in actie komen. Het gaat om de medewerkers van de fabriek in Oss, die verkocht wordt aan Zwanenberg. Niels Suijker: ‘Het ultimatum aan de werkgever is vandaag verlopen.

Unilever is niet ingegaan op de eisen van de medewerkers, dus acties zijn onvermijdelijk. De eerste staking is vrijdag, maar we zeggen nog niet hoe de actie er verder uit ziet.’

Per 1 januari 2018 moet het personeel van de Unox-fabriek over naar hun nieuwe werkgever Zwanenberg. De Unox-medewerkers strijden voor zekerheid over hun baan en behoud van hun koopkracht en hun pensioenregeling. Geen rare eisen als je ziet dat Unilever en Zwanenberg voor tien jaar productieafspraken hebben gemaakt met elkaar. Suijker: ‘Het gaat hier om loyaal personeel dat al tientallen jaren bij Unox werkt. De worstenmakers voelen zich aan de kant gezet. Alleen al het verlies van hun pensioenregeling kost de medewerkers vele duizenden euro’s en Unilever compenseert die schade maar voor een klein stukje. De actiebereidheid is hoog. Bij de actie van vrijdag wordt het heel duidelijk dat het menens is.’

FNV Voedingsindustrie wil harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n 300 medewerkers.