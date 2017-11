SP eist van wethouder Van Keulen volledige openheid over vliegveld Eelde

De Stadse SP-fractie eist volledige openheid over vliegveld Eelde. De Stadse raadsleden krijgen aanstaande maandagavond in een besloten bijeenkomst van wethouder Van Keulen informatie over de stand van zaken rond de besluitvorming over investeringen van de stad in het vliegveld. De SP boycot deze bijeenkomst en eist nu volledige openheid.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Van Keulen is laks en maakt er een geweldige bestuurlijke bende van. In de media lezen we geruchten over de wens om de aandelen te verkopen en dat het bedrijfsleven wil bijdragen. Dit is allemaal politiek wensdenken. Voor de aandelen is geen koper te vinden en het bedrijfsleven biedt geen enkele garantie.”

De SP eist direct een brief van Van Keulen waarin hij alle informatie en plannen die hij heeft aan de raad openbaar maakt. “Komt die brief er niet, dan kan Van Keulen wat ons betreft vertrekken. Komt die brief er wel, dan zullen wij op basis van de inhoud ervan een oordeel geven over de handelswijze van Van Keulen de afgelopen maanden in dit dossier”, aldus Dijk.

Aandelen

Voor de toekomst van vliegveld Eelde is van de aandeelhouders een investering van 46 miljoen euro nodig. Alle aandeelhouders hebben daarover inmiddels besloten, behalve de stad Groningen dat 26% van de aandelen in haar bezit heeft. Collegepartijen D66, PvdA en GroenLinks hebben eerder al duidelijk aangegeven geen 12 miljoen in Eelde te willen investeren.

'Hele stad heeft recht op openheid'

Van Keulen wil de raad maandag in een besloten bijeenkomst bijpraten. Dijk: “De SP ziet niet in waarom dat in beslotenheid moet gebeuren. Wij vinden dat de hele stad het recht heeft nu eindelijk eens te weten of en hoeveel het college in het vliegveld gaat investeren en als er geïnvesteerd gaat worden, waar dat van betaald gaat worden en ten koste van wat. Daar komt nog bij dat Van Keulen eerder heeft gezegd dat hij luistert naar de gemeenteraad. Als de wethouder dat echt meent en niet slechts voor de bühne heeft gesproken, dan heeft hij geen besloten bijeenkomst nodig. De SP heeft geen enkele behoefte aan masseersessies van wethouder Van Keulen.”

Een paar weken geleden bleek dat Van Keulen zijn hoop op de provincie heeft gevestigd. Op vragen van de SP over de inhoud van de gesprekken met de provincie gaf Van Keulen geen antwoord. Dijk: “Wij moesten uit de media vernemen dat de provincie de stad op geen enkele wijze financieel tegemoet gaat komen om in Eelde te investeren. Overigens terecht, het is niet aan de provincie om de politieke problemen van Van Keulen op te lossen”.