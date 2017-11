Autobranden Tilburg mogelijk door conflict in het criminele circuit

De politie is tijdens haar surveillance alert op de omgeving. Maar we staan niet op iedere hoek van de straat. Veelal vinden de autobranden in de nachtelijke uren plaats, wat het vinden van getuigen niet gemakkelijk maakt. Toch blijkt dat er veel relevante informatie in de wijk aanwezig is. Daarom vragen we de hulp van de bewoners in het gebied via politie.nl, via social media én via bannering.

Autobranden

Er is extra aandacht voor de situatie in de wijken Het Zand en Korvel. Zo wordt er na iedere autobrand uitgebreid onderzoek gedaan door met omstanders en buurtbewoners te spreken. Uit onderzoek blijkt dat er veelal autobranden plaatsvinden na een conflict in het criminele circuit, als vorm van fraude en conflicten in de relationele sfeer. Autobranden leveren gevaar op in een woonwijk en maken veel schade.