Horrorbaby jaagt voorbijgangers stuipen op het lijf

De makers van de komische website This is Destiny ontwierpen in de vooravond van halloween een robotbaby die menig New Yorker op het netvlies gebrand staat.

Zo konden de makers de baby en kinderwagen op afstand besturen. Op drukke plekken werd de kinderwagen geparkeerd en klonk babygehuil uit de verborgen spieker om verontruste voorbijgangers naar het arme kind te lokken. Maar wanneer men het dekentje van het hoofdje wegtrok, schoot de horrorbaby al krijsend omhoog.