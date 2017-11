18-jarige jongen uit Den Haag opgepakt in vermissingszaak Emily (12) uit Grootegast

Het 12-jarige meisje uit Grootegast in Groningen dat sinds dinsdag werd vermist, is in goede gezondheid teruggevonden. De politie heeft haar vannacht in een woning in Den Haag gevonden.

Het is nog onduidelijk hoe het meisje in de Haagse woning terecht is gekomen. De politie zal later in gesprek gaan met het meisje om helder te krijgen wat er precies is voorgevallen. Een 18-jarige jongeman uit Den Haag is opgepakt in het onderzoek naar de weggelopen Emily. Dat heeft de politie donderdagmiddag gemeld.

Dinsdagmiddag stapte het meisje op de bus van Grootegast naar de stad Groningen. Nadat ze was uitgestapt, werd niets meer van haar vernomen. Volgens de politie was ze mogelijk verder gereisd met een man. Haar vader plaatste op sociale media een oproep om naar zijn dochter te zoeken. Die werd tienduizenden keren gedeeld.

Meisjes in de leeftijd van 15 of 16 jaar lopen volgens de politie wel vaker korte tijd weg, maar een 12-jarige is opmerkelijk, aldus de politie.