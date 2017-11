Politie erg bezorgd om vermist 12-jarig meisje uit Grootegast

De politie in Groningen maakt zich grote zorgen om een 12-jarig meisje dat sinds afgelopen dinsdagmiddag, nadat zij met de bus was vertrokken uit haar woonplaats Grootegast, niets meer van zich heeft laten horen.

De politie heeft met toestemming van de ouders van het meisje haar naam en een foto op de Facebookpagina van de politie Ommelanden West geplaatst met de oproep om direct te bellen met de politie als men haar heeft gezien of weet waar zij op dit moment is.

Signalement

Het meisje is 1.45m lang en heeft blond stijl haar. Ze droeg een blauwe broek en een zwarte jas met capuchon en bontkraag. Het meisje is dinsdagmiddag met de bus vanuit Grootegast vertrokken richting Groningen. In Groningen is ze voor het laatst gezien. Een oproep dinsdagavond op een burgernetgroep heeft ook nog niets opgeleverd. Mogelijk is zij samen met een jongen van rond de 16-18 jaar samen gezien en richting Rotterdam vertrokken.