Akkoord cao rijksambtenaren bekrachtigd

Woensdag hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de vakbonden voor de rijkssectoren het eerder bereikte onderhandelaarsresultaat over een nieuwe cao rijk bekrachtigd. Dit meldt het ministerie van BZK woensdag.

Inflatie gecompenseerd

Afgesproken is dat de ongeveer 116.500 medewerkers bij het rijk een loonsverhoging van 1,4 procent krijgen. Daarmee krijgen zij de inflatie gecompenseerd.

De vorige cao liep eind vorig jaar af en het overleg over een nieuwe cao liep begin van dit jaar vast. In juli ondertekenden het rijk en de bonden nog wel een akkoord over het voortzetten van het Van Werk naar Werk-beleid bij reorganisaties.

De nieuwe cao maakt de weg vrij om over enkele belangrijke onderwerpen overleg voor te bereiden zoals het individueel keuzebudget en de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De nieuwe cao werd woensdagmiddag ondertekend na een positief verlopen achterbanraadpleging door de bonden.