61-jarige vrouw verdacht van verduistering van 700.000 euro

Zeggen dat je voor kwetsbaren in de samenleving opkomt, maar ze beroven van ruim zeven ton: woensdag 25 oktober hielden agenten van de Rotterdamse politie er een 61-jarige vrouw voor aan. De vrouw was bestuurslid van een stichting die zich onder andere bezig houdt met bewindvoering.

In december 2016 werd er aangifte gedaan van verduistering door de directeur van de stichting, naar aanleiding van signalen van fraude. “Zo is het balletje gaan rollen,” vertelt rechercheur Richard Kroos. Het rechercheteam ging voortvarend te werk en startte een uitgebreid onderzoek naar deze mevrouw en haar handelingen.

Als bestuurslid had de verdachte ongelimiteerde toegang tot de bankrekeningen van de slachtoffers. Uit het onderzoek bleek al snel dat er van de rekeningen van slachtoffers ongeoorloofd geld werd overgemaakt naar de rekening van verdachte. Ook wordt mevrouw verdacht van het opnemen van grote sommen contant geld met de pinpas van de slachtoffers.

Het gaat om minimaal vier slachtoffers en een totaal van meer dan 700.000 euro. De vrouw wordt er van verdacht dit in de periode 2012- 2016 te hebben verduisterd.

Misbruik

Rechercheur Kroos; "De slachtoffers in deze zaak waren door hun lichamelijk of geestelijke toestand niet in staat om zelfstandig hun financiën te beheren. Daarnaast wikkelde de stichting nalatenschap van inmiddels overleden mensen af. Dat deze verdachte op sluwe wijze misbruik gemaakt lijkt te hebben van mensen in een kwetsbare positie is smakeloos en rekenen wij haar zwaar aan.”

De verdachte is vrijdag voorgeleid en zit voorlopig nog vast.