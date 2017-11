Politie spreekt zorg uit over vuurwerk in en rond voetbal

Frank Paauw is namens de Nationale Politie portefeuillehouder Voetbal, wat onder andere betekent dat hij regelmatig met KNVB en betaald voetbalclubs overlegt hoe het voetbal gastvrijer en toegankelijker kan. Daar horen ook veilige stadions bij. “We zien over de afgelopen jaren een enorme verbetering als het gaat om de veiligheid en toegankelijkheid van stadions. Ook qua inzeturen van politie en het totaal aantal incidenten zien we een stabilisatie. Positieve ontwikkelingen allemaal. Maar er springt één ding negatief uit. Dat is het aantal vuurwerkincidenten.”, vertelt Paauw.

Niet onschuldig

Die vuurwerkincidenten variëren van het ‘gewoon’ afsteken van vuurwerk tot het vallen van gewonden. Paauw: “Mensen denken vaak dat een stadionfakkel relatief onschuldig is, maar de temperatuur van zo’n ding kan oplopen tot over de duizend graden. Er komen gloeiende vonken van af om nog maar te zwijgen over de giftige rook. Ondanks dat die dingen lekken, gaan ze van hand tot hand, zo over andere supporters heen. Je moet er toch niet aan denken dat je daar met je kinderen naast staat.”

Van brandwonden tot verstikking

Kinderen die brandwonden oplopen door lekkende fakkels bij de training van Feyenoord. Een steward van Cambuur die zwaar gewond raakt als ze een Cobra van het veld wil trappen. Voorbeelden van het gevaar van vuurwerk zijn er helaas te over. Zowel in en om stadions als bij andere voetbalgerelateerde evenementen. Eind april moeten tribunes worden ontruimd tijdens PSV-Ajax vanwege een verstikkende zwarte rook. Vijftien mensen werden behandeld voor ademhalingsproblemen. Een man die in juli bij een steunbetuiging voor Ajacied Abdelhak Nouri was, eindigde in het ziekenhuis waar hij meteen geopereerd moest worden. Hij kreeg een vuurpijl in zijn gezicht en de schade is permanent.

Andere mindset

“De UEFA zet, gezien de gevaarzetting, komend seizoen vol in op het uitbannen van vuurwerk in stadions. En ook wij dragen ons steentje daar aan bij.”, licht Paauw toe. “Het is al verboden en dat vraagt handhaving en sancties. Dat gebeurt. Maar buiten handhaven en sancties uitdelen geloof ik nog meer in een verandering van mindset. Dat mensen begrijpen hoe gevaarlijk het is. Mensen moeten het niet eens meer willen.”

Sfeer kan ook anders

Maar de sfeer dan? “Ik ben zelf ook voetballiefhebber en kom geregeld in stadions.”, aldus Paauw. “En de sfeer bij een voetbalwedstrijd kan magisch zijn. Dat moet blijven. Maar daar is vuurwerk niet voor nodig. Dat kan ook anders. Lasershows, lichtshows op muziek, hogedrukkanonnen met confetti, vlaggen, er is van alles te verzinnen. En uiteindelijk zit sfeer vooral in de voelbare emotie van duizenden supporters die zingen en achter hun team gaan staan.”

Jaarverslag

Het jaarverslag gaat over het seizoen 2016/2017 en geeft met een aantal kerngetallen inzicht in wat de politie doet in relatie tot voetbalveiligheid. Ook presenteren het Openbaar Ministerie (OM) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) hun bijdrage in de afdoeningen en vervolgingen. Toch zijn niet alle inspanningen van de politie en haar partners uit te drukken in cijfers; in de praktijk zijn vele dreigingen, spanningen en conflicten de kop ingedrukt dankzij proactief (politie)werk.