Reactie gezondheidsfondsen op cijfers CBS over aantal rokers in Nederland

Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds zijn blij dat maar liefst 91% van de rokers met kinderen aangeeft dat de gezondheid van hun kinderen een belangrijke motivatie is om te stoppen met roken. Niet roken in het bijzijn van kinderen is essentieel om een Rookvrije Generatie te realiseren en zo de jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook.

Het aantal rokers is tussen 2015 en 2016 gedaald van 26% naar 24% van de Nederlandse bevolking (18+). Een continue daling van het aantal rokers is cruciaal als we kinderen echt willen beschermen. Ieder jaar overlijden 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken; stoppen met roken is het allerbeste voor de gezondheid.

De inspanningen van de afgelopen jaren op weg naar een Rookvrije Generatie werken; steeds meer locaties waar kinderen komen zoals schoolpleinen en sportvelden worden rookvrij, waardoor kinderen steeds minder in aanraking komen met de schadelijke gevolgen van sigarettenrook en de verleiding om zelf te gaan roken. Met de afname van het aantal mensen dat rookt beschermen we kinderen en verkleinen de kans op ziekte en vroegtijdige sterfte.