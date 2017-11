'Lekkende' opsporingsambtenaar politie Den Haag aangehouden

Dinsdagochtend is een 35-jarige opsporingsambtenaar van de politie-eenheid Den Haag aangehouden op verdenking van het lekken van informatie. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt.

De man, die verdacht wordt van schending van het ambtsgeheim, zit in beperkingen. Het onderzoek is in volle gang. Om deze redenen kan het OM Den Haag, dat het onderzoek leidt, op dit moment niet meer informatie verstrekken.