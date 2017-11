Paarden slaan op hol door inhalende vrachtwagen, vrouwen gewond

Op hol geslagen

Een vrachtauto haalde dinsdagochtend omstreeks 11.30 uur op de Gaagweg een paardenwagen met twee vrouwen in. Hierdoor sloegen de paarden op hol, waardoor de paardenwagen omviel. De twee vrouwen raakten hierbij gewond. De politie onderzoekt het ongeval.

Twee gewonden

Volgens getuigen reed een vrachtwagen al even, in dezelfde richting, achter de paardenwagen. Tijdens een inhaalmanoeuvre van de vrachtauto sloegen de twee paarden op hol en renden 100 meter in galop door.

Ziekenhuis

Bij de plek waar de paarden thuishoren, sloegen ze plotseling rechtsaf, waardoor de paardenwagen met de twee vrouwen omviel. Beide vrouwen werden door de ambulance voor verdere behandeling aan hun verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Chauffeur

Politie Westland doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en wil graag in contact komen met de vrachtwagenchauffeur. De chauffeur reed in een witte vrachtauto met paarse onderbalk en paarse sterren. Verder stonden er op de vrachtauto in de paarse kleur de woorden: Amsterdam – Rijnsburg – Westland. De politie komt graag in contact met de chauffeur. Reed u in de witte vrachtauto met paarse bedrukking, bel dan met 0900-8844 en vraag naar politie Westland.