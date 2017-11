Moviestreamer moet stoppen met IPTV pakketten en 17.500 euro aan BREIN betalen

Het bedrijf Moviestreamer uit Leusden moet op straffe van 5.000 euro per dag de verkoop staken van illegale IPTV pakketten en software die op mediaspelers geïnstalleerd kan worden en naar illegale bronnen linkt. Dit heeft BREIN dinsdag bekendgemaakt.

Inbreuk

Met het pakket werden door middel van links onder meer TV-kanalen voor films, series en sport ontsloten zonder toestemming van de rechthebbenden en zenders. Daarnaast bevatte de pakketten ook honderden links naar films en series.

Kort geding

BREIN had het bedrijf tevergeefs gesommeerd haar inbreukmakende handel te staken en vervolgens een kort geding aangespannen om een rechterlijk verbod te krijgen. De voorzieningenrechter in Utrecht gaf BREIN gelijk. Op basis van de GS Media en Filmspeler arresten van de hoogste Europese rechter levert het handelen van Moviestreamer auteursrechtinbreuk op.

Proceskosten 17.500,- euro

Het verbod is afgelopen vrijdagavond door de deurwaarder aan Moviestreamer betekend. Naast de staking op boete van een dwangsom is Moviestreamer ook veroordeeld tot vergoeding van de volledige proceskosten van 17.500 euro aan BREIN.

'Moviestreamer verkocht een link naar illegale content. Dan ben je verplicht te checken of die content wel legaal op internet staat', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Je kunt niet beweren dat je niets met de content te maken hebt als je een link naar die content verkoopt.'