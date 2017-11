Eerste vuurwapengevaarlijke verdachte van Markplaatsberovingen opgepakt

Marktplaats

Slachtoffers in Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht werden vorige week bedreigd met een pistool nadat ze via Marktplaats een afspraak hadden gemaakt voor de verkoop van een telefoon.

Apeldoorn

De politie deed onderzoek dat al snel leidde naar een verdachte in Apeldoorn. Agenten in burger van de eenheid Rotterdam observeerden het huis waar de man verbleef. Die liet zich even in de deuropening zien, maar ging terug naar binnen.

Overmeesterd

Omdat er meer mensen in de woning aanwezig waren en de agenten hen niet in gevaar wilden brengen, kozen ze ervoor te wachten tot de man naar buiten zou komen. Aan het einde van de middag leek dat te gebeuren. Aangezien er sprake was van een vuurwapengevaarlijke verdachte namen de agenten geen enkel risico. De man werd bij verrassing overmeesterd en tegen de grond gewerkt, waarbij hij licht gewond raakte aan zijn hoofd.

Verkeerde persoon aangehouden

De overmeesterde man bleek echter niet de verdachte, maar een 17-jarige jongen die ook in het huis verbleef. Hierop hield het team in de woning alsnog de verdachte 21-jarige man aan. De 17-jarige jongen werd direct vrijgelaten. De agenten hebben hem excuses aangeboden en uitgelegd waarom het team op deze manier heeft gehandeld.