Agent lost waarschuwingsschot in Woerden

Rond 21.45 uur kregen een melding dat drie mannen bij het Tournoysveld bedreigd zouden zijn met een vuurwapen. De verdachten waren in een auto weggereden. .Op de Rembrandtlaan zagen agenten de auto rijden en lieten de bestuurder stoppen op de Hollandbaan. Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen werd een uitpraatprocedure gestart. Hierbij richtten agenten hun vuurwapen op de auto. De inzittenden kwamen uit de auto, maar één van hen luisterde niet naar de aanwijzingen van de agent. Hierop werd een waarschuwingsschot gelost.

De twee mannen, 39 jaar uit Rotterdam en 47 jaar uit Hengelo, werden aangehouden. Er werd bij de mannen en in de auto geen vuurwapen aangetroffen. Ook in de directe omgeving werd geen vuurwapen gevonden. Een nader onderzoek is ingesteld.