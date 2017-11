Meisje (14) al weken spoorloos na fatale sexting

Afgelopen weekend heeft de politie een foto van het vermiste meisje op de lijst met vermiste personen gezet. Het meisje verbleef in de instelling Intermetzo in Eefde, waar ze in een gesloten woongroep zat, meldt Tubantia

Het meisje verspreidde samen met twee vriendinnen een naaktfoto van de 14-jarige Onur uit Enschede via sociale media. De jongen pleegde erna zelfmoord. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot recent de drie niet te vervolgen voor sexting, als zij zich gedurende twee jaar aan ‘gestelde voorwaarden’ houden. Welke voorwaarden dat zijn wil het OM niet zeggen. De familie van de overleden jongen wil de zaak aanvechten via een zogenoemde Artikel 12-procedure, om de drie meisjes alsnog te laten vervolgen.