Zwaargewonde slachtoffer geweldsincident aan gevolgen overleden

Het 58-jarige slachtoffer van het geweldsincident aan de Verlengde Morsestraat in Winterswijk is op maandag 30 oktober aan zijn verwondingen overleden.

Op zondag 29 oktober rond 13.20 uur werd de politie gebeld door getuigen van een ernstig geweldsincident op straat. Het slachtoffer zou door een bestuurder van een auto met een voorwerp op zijn hoofd geslagen zijn. Na zijn daad ging deze er met de auto vandoor en liet het slachtoffer zwaar verwond achter. De politie stelde direct een onderzoek en ging op zoek naar de dader en getuigen. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Gisterenmiddag kwam het bericht dat het slachtoffer in het ziekenhuis was overleden als gevolg van zijn zware verwondingen.

Opsporingsonderzoek

Het rechercheonderzoek blijft onverkort gericht op het opsporen van de verdachte van dit ernstige misdrijf. De hoofdofficier van justitie en de leiding van de politie eenheid Oost-Nederland hebben besloten een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) in te richten.