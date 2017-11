A2 bij Maarheeze dicht door ernstig ongeluk

De A2 van Maastricht naar Eindhoven is dinsdagmorgen om even voor 07.00 uur volledig afgesloten nadat bij Maarheeze een ernstig ongeluk is gebeurd.

Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen en vier auto's betrokken. Ten minste een persoon is gewond geraakt, zo meldt de VID. Het slachtoffer is met ondekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht. Rond 08.00 uur is de linkerrijstrook vrijgegeven waardoor de file in lengte kan gaan afnemen. De rechterrijstrook blijft vermoedelijk nog tot 09.15 uur afgesloten.