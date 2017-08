Vrachtwagen op N322 door drie auto's klemgereden

De chauffeur was met kleding onderweg voor Primark. De chauffeur was aan het whatsappen toen hij in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was. In paniek whatsappte hij zijn contactpersoon bij Primark en meldde dat hij werd overvallen. Dit meldt Omroep Gelderland.

Het betreft een vrachtwagen van Ünsal Transport uit Roermond. De eigenaar van het transportbedrijf laat aan Radio Gelderland weten dat de chauffeur door drie auto's werd gedwongen te stoppen. De auto's reden naast, voor en achter de vrachtwagen. Eigenaar: ''Ik heb begrepen dat er schoten zijn gelost. In de lucht. Mijn chauffeur is niet geraakt. Ze hebben de truck klemgereden'.

De dieven zouden niets hebben buitgemaakt. Ook de chauffeur is ongedeerd gebleven, zo meldt RTL Nieuws.

De Maas-en Waalweg is afgezet geweest voor sporenonderzoek, maar inmiddels weer vrijgegeven. Bij het onderzoek werden honden ingezet.