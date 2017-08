Motorrijder (63) overleden bij aanrijding met auto

In het Overijsselse De Lutte is zondagochtend een 63-jarige motorrijder omgekomen tijdens een aanrijding op de Bentheimerstraat. Dit meldt de politie zondag.

Duitser

Rond 11.00 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen over een aanrijding tussen een motor en een auto. De auto werd bestuurd door een 57-jarige man die in Duitsland woont. Hij is niet gewond geraakt tijdens de aanrijding.

Motorrijder reeds overleden

Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de 63-jarige motorrijder uit Weerselo al te zijn overleden. De weg is een aantal uur afgesloten zodat het team Verkeersongevallenanalyse onderzoek kon doen.