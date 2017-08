Brand bedrijfspand Albergen was geen brandstichting

De brand in een bedrijfspand aan de Eenhuisstraat in het Overijsselse Albergen van afgelopen vrijdag blijkt niet te zijn aangestoken. Dit meldt de politie zondag na onderzoek.

Aanhouding man (22)

Tijdens het blussen van de brand is een 22-jarige man uit Hengelo aangehouden omdat hij zich verdacht gedroeg. De politie heeft inmiddels getuigen gesproken en technisch onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Er zijn dus geen gronden meer om de man vast te houden. Hij is daarom zondag heengezonden.