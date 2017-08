'Stinkende' karkas walvis aangespoeld op Texel

Zondag is op Texel tussen strandpaal 17 en 18 een dode walvis aangespoeld. 'Het kadaver is van verre te ruiken,' vertelt Ecomare-directrice Pauline Folkerts.

Stinken

Het gaat om een vrouwelijke gewone vinvis van tussen de 18 en 20 meter. De walvis is al langere tijd dood en omdat hij in verre staat van ontbinding is stinkt het kadaver enorm. Het gebied is afgezet, maar vanachter de afrastering is de walvis wel te zien.

Groot

'Gewone vinvissen zijn de op één na grootste dieren ter wereld. Alleen blauwe vinvissen worden nog groter. Mannetjes van de gewone vinvis kunnen tot wel 21 meter lang worden. Ze komen over de hele wereld voor, maar meestal niet in ondiepe zeeën als de zuidelijke Noordzee', aldus Ecomare.

Op de boeg van een schip

Uit de zuidelijke Noordzee zijn maar weinig waarnemingen van levende gewone vinvissen. Nu en dan spoelt er eentje aan op de Nederlandse en Belgische stranden. De laatste jaren ging het vaak om exemplaren in havens die op de boeg van schepen waren meegenomen. Bij deze dieren, die vaak al in verre staat van ontbinding waren, is het mogelijk dat ze niet in de Noordzee maar in de Golf van Biskaje zijn opgepikt.