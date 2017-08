Agressieve man in Landsmeer bedreigt hulpverleners en beschadigt auto's

In Landsmeer is de politie op zoek naar een agressieve man die hulpverleners met een mes heeft bedreigd en meerdere voertuigen met zijn auto heeft beschadigd.

D eman reed met hoge snelheid door de Akkerwindestraat in Landsmee. Een getuige meldt dat hij zo'n 90 kilometer per uur reed en meerder auto's raakte. Dit schrijft NH Nieuws zaterdagavond.

Toen de auto tot stilstand kwam en omstanders de man in de auto zagen liggen, dachten zij dat de man misschien onwel was geworden. De politie werd gebeld. Echter toen hulpverleners hem wilde helpen, werd hij agressief. Hij bedreigde hen met een mes Ondanks dat de politie pepperspray inzette, is de man ervandoor gegaan.

Het betreft een man van ongeveer 40 jaar met een gezet postuur.