Klinieken opgeroepen om per direct te stoppen met het gebruik van sperma van twee donoren

De twee mannen hebben aan meerdere klinieken gedoneerd en dat is tegen de regels. Eén van de mannen heeft zelfs aan 11 klinieken gedoneerd en was betrokken bij 102 zwangerschappen. Maar als donor mag men maximaal maar 25 kinderen verwekken. Dit schrijft de NVOG in een brief die in handen is van RTL Nieuws. De donoren zouden bewust verzwegen hebben dat ze in meerdere klinieken sperma doneerden, aldus de NVOG.

Ook in privésfeer aangeboden als donor

Uit een analyse van de Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) blijkt dat het bij de ander donor gaat om twee zwangerschappen bij twee klinieken. Inmiddels is duidelijk dat beide donoren zich zeer recent nog bij meerdere klinieken hebben aangeboden als donor. Ook zouden de mannen zich in de privésfeer vaak nog hebben aangeboden als donor. Een vereniging van bewust alleenstaande moeders tipte de NVOG over de mannen. Zij spreken over 'vele tientallen' van zulke privé-aanbiedingen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat tegenover RTL Nieuws weten dat er een onderzoek loopt.