Familie omgekomen student in Diemen doet aangifte tegen gemeente

Fouten bij evacuatie

Volgens Fred Vos, een brandexpert die de ouders van David bijstaat en eigen onderzoek heeft gedaan naar de brand, hebben brandweer en gemeente grote fouten gemaakt, onder meer met de evacuatie. David werd op de bewuste 19 juli gevonden in het trappenhuis, lang nadat de hele studentenflat zou zijn ontruimd. Vos concludeert dat dood van David had kunnen worden voorkomen. Door de fouten bij de evacuatie bleef ook de vriendin van David achter in de flat. Ze werden beiden uren later bij toeval gevonden door de politie. David stierf ter plekke, zijn vriendin raakte zwaargewond.

Esther Schoen, de moeder van David, zegt tegen dat ze wil dat de onderste steen boven komt, maar ook dat hiervan geleerd wordt. Schoen: 'Dit mag niet voor niks zijn geweest.'

Brandstichting en onderzoek

De politie heeft een 24-jarige Amsterdammer gearresteerd in verband met brandstichting. De locoburgemeester van Diemen liet al kort na de brand weten dat er een 'onafhankelijk onderzoek' komt naar de rol van de brandweer. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), een partnerorganisatie van de brandweer, neemt het onderzoek voor zijn rekening.