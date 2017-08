Tbs'er ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen

In Nijmegen is donderdagavond een tbs'er ontsnapt uit de Pompekliniek.

Dat is vrijdag bevestigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie na vragen van het ANP, zo meldt de Telegraaf. Het gaat om een 50-jarige man uit Rotterdam. De man zat vast wegens winkelovervallen en geweld, maar is niet vuurwapengevaarljk.

Volgens de kliniek is de man ontsnapt doordat hij een gat in een hek wist te knippen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

De voorlopige verloven voor tbs’ers zijn ingetrokken. Ook mogen veroordeelden in de kliniek geen bezoek ontvangen.