Politie vindt gezochte man in reiskoffer

Agenten hadden de woning omsingeld en gingen naar binnen om de verdachte aan te houden. In de woning troffen zij de zusjes van de verdachte aan die meldden dat de verdachte niet thuis was. Wel was ėėn van de slaapkamers afgesloten en niemand had een sleutel, zo zeiden ze.

Natuurlijk zijn de dienders de kamer binnengegaan, waar zij de verdacht uiteindelijk in een afgesloten reiskoffer vonden. Dit schrijft Politie Zoetermeer op Facebook. De politie laat op facebook ook nog weten: Een serieuze noot in deze is het feit dat het helpen van een verdachte kan leiden tot aanhouding voor het belemmeren van een ambtenaar in functie. Ook al zeg je dat je dacht dat je je reiskoffer aan het inpakken was.

