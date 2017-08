'Acht personen bereidden aanslag voor, aantal doden nu op 14'

Volgens de Spaanse autoriteiten had de aanslag op de Ramblas eigenlijk gepleegd moeten worden met gasflessen. Dit meldt nu.nl vrijdag. Bij de aanslag waarbij een busje inreed op mensen op de drukke straat Ramblas kwamen 13 mensen om het leven en raakten zeker 100 mensen gewond.

Dodental op 14

Inmiddels is het dodental van de terroristische aanslagen opgelopen tot 14. Het veertiende slachtoffer is een vrouw die omkwam bij de antiterreuractie in de Catalaanse kustplaats Cambils. Vijf terroristen werden daarbij gedood. Bij de actie raakten zes burgers en één politieagent gewond, toen het voertuig van de terroristen op mensen inreed. Eerder was er nog sprake van 7 gewonden, waaronder de vrouw. Maar zij overleed aan haar verwondingen. De terroristen werden onder vuur genomen toen zij uit hun auto stapten. De mannen droegen bomgordels die na onderzoek nep bleken te zijn. De Spaanse politie denkt dat zij tot dezelfde cel behoren als de aanslagplegers in Barcelona.