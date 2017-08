Eerste zitting zaak dood Romy achter gesloten deuren

Vrijdagochtend was de pro formazitting in het onderzoek naar de dood van Romy uit Hoevelaken. 'Een 14-jarige jongen uit Ede wordt verdacht van seksueel misbruik en moord danwel doodslag', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

Achter gesloten deuren

Zittingen van minderjarige verdachten zijn in de regel niet toegankelijk voor publiek of pers. Dat was ook het geval bij de zitting van vandaag die dus achter gesloten deuren plaatsvond.

Voortgang onderzoek

Tijdens de pro formazitting is gesproken over de voortgang van het onderzoek en de voorlopige hechtenis van de verdachte. De rechtbank heeft beslist dat de verdachte vast blijft zitten tot de inhoudelijke behandeling.

Vervolg

Op vrijdag 10 november 2017 vindt de inhoudelijke behandeling plaats. Ook deze zitting is besloten.