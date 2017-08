Vader (49) opnieuw vrijgesproken doodschudden baby

Vrijdag is voor het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep een 49-jarige man uit Den Haag vrijgesproken in verband met het overlijden op 22 januari 2012 van zijn 1 maand oude zoontje. Dit meldt het hof vrijdag.

3 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 3 jaar geëist voor doodslag. De man werd ervan verdacht dat hij in de nacht ervoor zijn kind met kracht heeft geschud en/of tegen iets hards heeft aangeslagen waardoor het kind is overleden. Hij werd vervolgd voor doodslag of voor zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Het Haagse hof acht geen van deze feiten bewezen.

Flesje gegeven

De man en zijn partner, de moeder van het kind, hebben verklaard dat de baby, nadat de man hem zijn flesje had gegeven en had verschoond, was gaan huilen en door de man in zijn armen werd getroost. Even later werd het kind stil en bleek hij niet meer te ademen, waarna zij direct 112 hebben gebeld.

Beademd en gereanimeerd

Het kind is toen door de man beademd en door anderen thuis en in de ambulance op weg naar het ziekenhuis gereanimeerd. Deskundigen hebben bij het jongetje diverse ernstige hersenletsels, die mogelijk op verschillende momenten zijn ontstaan, geconstateerd. Deze letsels, in combinatie, wijzen zij aan als de oorzaak van zijn dood.

Niet bewezen

Maar wat er met het jongetje is gebeurd en wat de man zou hebben gedaan, onder welke omstandigheden, is volgens het hof al met al niet duidelijk geworden. Het hof acht in elk geval niet wettig en overtuigend bewezen dat de man - willens en wetens - zijn kind heeft gedood. Het OM vond dat overigens ook niet.

Anders dan het OM concludeert het hof dat ook niet wettig en overtuigend bewezen is dat de man bewust de kans heeft aanvaard dat zijn zoontje zou komen te overlijden. De man was eerder al vrijgesproken door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan.