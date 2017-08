Kleine vrachtwagen volledig verwoest door brand op snelweg A2 bij Vught

Rond 13.15 uur werd de brandweer gealarmeerd. Het vuur greep razendsnel om zich heen en verwoestte de cabine van het voertuig volledig. Met een resquezaag werd de gesloten achterbak geopend om te controleren of daar geen brand woedde. Korte tijd werd het verkeer op de snelweg richting Eindhoven stilgezet, langere tijd was maar een rijstrook beschikbaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.