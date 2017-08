Kamerleden eerder terug van reces vanwege eiercrisis

Meerdere partijen hebben hierom gevraagd. De Partij voor de Dieren is de initiatiefnemer voor het Kamerdebat. Het gaat alleen om de woordvoerders landbouw. De rest hoeft niet naar Den Haag te komen. Het debat zal waarschijnlijk volgend week donderdag plaatsvinden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van minister Schippers en staatssecretaris Van Dam opheldering over de besmetting van de Nederlandse eieren met fipronil. De partijen in de Kamer willen weten waarom Chickfriend door kon gaan met de behandeling tegen bloedluis na de eerste melding van fipronil op 19 juni. Verder moet het in het Kamerdebat ook gaan over de handelswijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Kamerleden willen onder meer weten wat er precies is gedaan met de informatie van een tipgever aan de NVWA. De tipgever heeft in november 2016 gewaarschuwd voor het gebruik van fipronil in het bestrijdingsmiddel en toen ook al Chickfriend genoemd, maar pas in juni is de NVWA in actie gekomen.

Eerder hebben Schippers en Van Dam gezegd de Kamer bewust niet op de hoogte te hebben gebracht van het mogelijk gebruik van fipronil in de pluimveesector. De tip maakte deel uit van een al lopend strafrechtelijk onderzoek en in het belang van dat onderzoek zweeg het kabinet. Fipronil werd gebruikt in de kippenstallen van bijna 150 bedrijven.

Tijdens het debat kan er nog niet gestemd worden over ingediende moties, daarvoor moet de hele Tweede Kamer aanwezig zijn. De kans bestaat dat het stemmen over fipronil-moties wordt uitgesteld tot begin september, als de Tweede Kamer weer aan het werk is. Probleem is wel dat staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw op