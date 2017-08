Belg zwaargewond na schietincident Spoorweghaven

Woensdagavond raakte een 24-jarige man uit België ernstig gewond bij een schietincident in een portiek op de Spoorweghaven in Rotterdam Zuid.

De politie vermoedt dat het schietincident te maken heeft met een conflict over drugs. De vier jongemannen die in de omgeving werden aangehouden, zijn donderdag weer vrij gelaten. Een vijfde verdachte zit nog wel vast.

Het slachtoffer raakte rond 18.00 uur gewond toen hij in een portiek aan de Spoorweghaven werd beschoten. Getuigen belden de politie. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke waarna hij kon worden overgebracht naar het EMC in Rotterdam. De 24-jarige Belg ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het slachtoffer bleek niet alleen naar Rotterdam te zijn gekomen. Zijn metgezel stond buiten voor de portiek toen de Belg werd beschoten. Hij verklaarde dat hij samen met het slachtoffer vanaf de Zwart Janstraat in een auto met twee onbekenden naar Zuid was gekomen. Een van hen zou verantwoordelijk zijn voor het schietincident.

Vanwege de onduidelijkheid over zijn rol in dit verhaal werd de man, een 22-jarige Belg, woensdagavond aangehouden. Zijn auto stond nog op de Zwart Janstraat en is in beslag genomen voor het onderzoek. De man zit nog vast.

Het viertal dat in de omgeving werd aangehouden, bleek na onderzoek niets te maken te hebben met het schietincident. Zij zijn donderdag weer vrijgelaten.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om een uit de hand gelopen conflict over drugs