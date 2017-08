BNN mag BOOS-aflevering over ruzie met huisbaas uitzenden

De Nijmeegse huisbaas Ton Hendriks wilde dit voorkomen maar krijgt geen gelijk van de rechter. De rechtbank in Utrecht bepaalde dit in een kort geding dat was aangespannen door Hendriks. In de Youtube-uitzending is te zien dat BNN-presentaror het aan de stok krijgt met de Nijmeegse huisbaas.

De bewuste uitzending zal nog vanmiddag online gezet worden. Bij de opnamen liep de BNN-presentator maandag een gebroken kaak op. Hij was zonder afspraak bij de huisbaas langs gegaan na een klacht van een jonge huurster. Bij de opname raakte ook een cameraman gewond. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden. Hofman, de cameraman, een redacteur en de omroep BNN-VARA hebben aangifte gedaan tegen de huisbaas. Die heeft op zijn beurt de presentator aangeklaagd.Hendriks beweert juist dat Tim Hofman hem eerst probeerde te slaan en dat hij gehandeld heeft uit zelfverdediging Vanwege de aangiftes zal de zaak nog wel een staartje krijgen.

BNN/VARA toegezegd dat alle medewerkers die ook op het kantoor van de huisbaas aanwezig waren, onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Geen verbod

De rechter mag een uitzending alleen verbieden in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij onherstelbare schade door publicatie zou ontstaan. Zo’n uitzonderlijk geval is in dit geval niet aan de orde. De rechter zal de uitzending daarom nu niet verbieden. Het incident is al bekend bij het publiek. Als de uitzending achteraf onrechtmatig blijkt te zijn, kunnen de gevolgen daarvan naar verwachting ongedaan worden gemaakt.

Oplossen problemen

In #BOOS lost Hofman klachten van jonge consumenten op. Ook het probleem in Nijmegen is inmiddels opgelost. De deur van het betreffende studentenhuis kan namelijk weer op slott, zo schrijft Het Parool. De klusjesmannen op wie ze al sinds 2015 wachtten, is na het bezoek van Hofman gelijk langs geweest.