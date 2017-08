Kadaster: verkoop aantal woningen in juli licht gestegen

In juli 2017 registreerde het Kadaster 19.979 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van juli 2016 (19.723). Vergeleken met de voorgaande maand, juni 2017, is er sprake van een daling van 7,9%. Het Kadaster registreerde toen 21.686 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met juli vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 5,2%. Alleen bij appartementen registreren wij een daling: 3,5%. Ten opzichte van de vorige maand, juni 2017, dalen alle woningtypen. Bij vrijstaande woningen is de daling het grootst (14,1%) en bij tussenwoningen het laagst (6,2%).

Provincies

Ten opzichte van juli 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in Flevoland het meest met 20,4%. In Noord-Holland zien we de grootste daling met 8,5%. Vergeleken met juni 2017 zien we een daling in bijna alle provincies. In Zeeland is de daling het grootst (14,8%). Alleen in Flevoland (2,0%) zien we een stijging.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juli 2017 met 4,1% toe ten opzichte van juli 2016, van 27.813 naar 28.950. Vergeleken met juni 2017 (31.071) is er sprake van een daling van 6,8%.

Executieveilingen

In juli 2017 vonden 116 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 40,8% ten opzichte van juli 2016 (196).