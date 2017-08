Man overleden na schietpartij woning Maastricht

In een woning aan de Bosscherweg in Maastricht is woensdagavond laat een persoon om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Knallen gehoord

De politie kreeg woensdagavond rond 23.00 uur een melding van getuigen die knallen hadden gehoord. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij een zwaargewonde man aan. Deze is korte tijd later in het pand komen te overlijden.

Forensisch onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van het dodelijke schietincident in de woning. De omgeving is afgezet en er is door medewerkers van de Forensische Opsporing een technisch onderzoek ingesteld. De identiteit van het slachtoffer kan op dit moment nog niet worden vrijgegeven. Er is nog niemand aangehouden.