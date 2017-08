Fietser aangereden door auto

Door een aanrijding met een auto is een fietser woensdagmiddag gewond geraakt op het Bachplein in Schiedam.

De aanrijding vond plaats ter hoogte van "Flat 4", waar het voetpad de werk kruist. De knul had na de aanrijding last van zijn been en is uiteindelijk ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.