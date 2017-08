Celstraf van 6 jaar en TBS geëist voor doodslag met takkenschaar

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 6 jaar en TBS geëist voor doodslag op jonge vrouw in Ede. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Doodslag

De 21-jarige man uit Ede die op 8 november 2016 een 19-jarige vrouw uit Ede om het leven zou hebben gebracht, had geen vooropgezet plan om haar te doden. Omdat de verdachte in een opwelling heeft gehandeld, is er sprake van doodslag en niet van moord, aldus de officier van justitie. Tegen de verdachte werd vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes jaar en TBS met dwangverpleging geëist.

Wurgpoging en met takkenschaar op hoofd geslagen

De verdachte en het latere slachtoffer kenden elkaar van vroeger en hadden sinds enige tijd weer contact met elkaar. Op die bewuste dag is er een afspraak gemaakt in de woning van de vrouw, waar ruzie is ontstaan. Volgens de officier van justitie is de verdachte ‘doorgeslagen’ en heeft hij eerst geprobeerd de vrouw te wurgen met een touwtje. Omdat de vrouw nog ademde en hij bang was om betrapt te worden, heeft hij een takkenschaar uit de gang gepakt en het slachtoffer hiermee op het hoofd geslagen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij de strafeis houdt het Openbaar Ministerie rekening met het feit dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Hoewel er bij de verdachte sprake lijkt van een onrijpe persoonlijkheid, wordt niet voldaan aan de criteria voor het toepassen van jeugdstrafrecht.

Langdurige behandeling

Door toepassing van het jeugdstrafrecht zouden het strafmaximum en de duur van een verplichte behandeling sterk beperkt worden. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de ernst van het feit en bovendien vergt de stoornis bij de verdachte een langdurige behandeling.

Leed nabestaanden

De officier van justitie stond in het requisitoir uitgebreid stil bij het leed van de nabestaanden. De zus van het slachtoffer vond de vrouw in een plas bloed en heeft geprobeerd haar leven te redden. Naast het leed van de nabestaanden, weegt ook de geschokte rechtsorde mee bij de strafeis.

Gevoel van onveiligheid

Het feit dat de jonge vrouw in haar eigen woning om het leven is gebracht, draagt bij aan gevoelens van onveiligheid, aldus de officier van justitie. Daarnaast zijn de leeftijd van verdachte en het feit dat hij geen strafblad heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is, van invloed op de eis. Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van 6 jaar en TBS met dwangverpleging passend. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, doet over twee weken uitspraak.