Arts en automobilist bestolen tijdens hulpverlening

Hij wilde de auto, die wilde inparkeren op het Singel in Amsterdam, inhalen. De twee raakten elkaar, waardoor de motorrijder in een bootje op de gracht belandde.

De automobilist kwam direct in actie om te helpen en deed zijn jas uit omdat hij mogelijk in het water moest springen. Ook een passerende arts schoot te hulp. Zij legde haar tas daarom naast haar fiets neer. Na de hulpverlening werd duidelijk dat iemand de jas van de automobilist had meegenomen. In de jas zaten een telefoon, een portemonnee met bankpas, creditcard en rijbewijs. Ook de arts bleek bestolen. Haar tas waar onder andere een laptop in zat, bleek verdwenen. Dit schrijft onder meer AT5 zondag.

Een politiewoordvoerder tegen de lokale omroep: ' 'Het is schofterig. Allemaal mensen kwamen helpen en vervolgens worden er op een onbewaakt moment op twee of drie meter afstand spullen gestolen. Dat is gewoon laaghartig.' De politie zoekt getuigen. Politiewoordvoerder: 'Ook als mensen bewakingsbeelden waar de daders mogelijk op staan hebben horen we dat graag'.