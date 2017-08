Dode man aangetroffen in woning in Soest

Op zaterdag 12 augustus werd in een woning aan de Weegbreestraat een dode man aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Rond 14.10 uur kreeg de politie de melding dat de man, een 57-jarige Soester, in de woning lag en gewond zou zijn. Ter plaatse bleek dat de man reeds was overleden. De politie heeft direct de woning en de galerij voor nader sporenonderzoek afgezet. De recherche zet het onderzoek naar de toedracht en de omstandigheden rond zijn overlijden voort. Vanmiddag zal een buurtonderzoek worden verricht. De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n).