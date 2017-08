Arrestaties na ontdekking drugslab Neede

Na de ontdekking zaterdagavond van een drugslab in een schuur in Neede heeft de politie twee arrestaties verricht.

Bij de politie was eerder een melding binnengekomen over mogelijke hennepteelt op een adres aan de G. L. Rutgersweg in Neede. Toen agenten daar poolshoogte gingen stuitten zij daar in een afgesloten schuur op een ruimte waar een aantal flessen en vaten stonden met chemicaliën. Gezien de aangetroffen situatie rees het vermoeden dat er synthetische drugs werden gemaakt. Een 27-jarige man uit Assen, die bij de schuur werd aangetroffen, werd aangehouden als verdachte.

Zoekactie met helikopter

Terwijl agenten bezig waren met onderzoek kwam er een auto aanrijden waarvan de bestuurder bij het zien van de politie vluchtte en de auto achterliet. Een zoekactie in de omgeving, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet, leverde in eerste instantie geen resultaat op. Na een bericht op social media kreeg de politie een tip en kon op de Needseweg in Borculo een 54-jarige man zonder vast adres aangehouden worden. De man werd door agenten herkend als degene die uit de auto was gevlucht. Op het erf en in de omgeving van de schuur werden een buks en een vuurwapen aangetroffen. Het drugslab wordt vandaag ontmanteld. Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat er precies plaatsvond in de schuur en wat de rol is van de aangehouden verdachten.