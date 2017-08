Treinverkeer Moerdijkbrug na hapering dan toch weer hervat

Zaterdagavond rond 19.00 uur konden beide sporen over de Moerdijkbrug weer volledig in gebruik worden genomen. Dit heeft ProRail zaterdag bekendgemaakt.

Spoedherstel

'De beperking die zaterdagochtend net vóór de Moerdijkbrug is ontstaan vanwege spoedherstel van elektronica is voorbij. De storing had niets te maken met de afgelopen werkzaamheden op de brug', aldus ProRail.

17 dagen onderhoud

De Moerdijkbrug werd zaterdagochtend, na 17 dagen werk, weer in gebruik genomen. Helaas was net vóór de brug in dezelfde ochtend een storing ontstaan in de elektronica, wat ervoor zorgt dat er maar beperkt treinverkeer over één spoor mogelijk was.

Uitgebreid onderzoek storing

De storing had volgens ProRail niets te maken met de werkzaamheden van de afgelopen periode. Om de exacte reden van de storing vast te stellen, heeft ProRail met spoed in eerste instantie uitgebreid onderzoek moeten doen. De onderdelen die de storing op moesten lossen werden snel aangeleverd. Rond 17.30 uur werd begonnen met de herstelwerkzaamheden aanvangen. Rond 19.00 uur had ProRail de klus geklaard en waren beide sporen weer volledig beschikbaar.