Hulpverleenster door voormalig patiënt in been gestoken

Een voormalig patiënt heeft vrijdagmiddag een hulpverleenster van een zorginstelling op de Eérste Helmerstraat in haar been gestoken. 'De verdachte is enkele uren later in Leiden aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

Dader en slachtoffer kenden elkaar

Rond 15.00 uur werd het slachtoffer, nabij de tramhalte, door de verdachte in haar bovenbeen gestoken', aldus de politie. Slachtoffer en dader kenden elkaar vanuit eerdere hulpverleningsperiode. De dader sloeg na het steekincident op de vlucht. Het slachtoffer is in een ziekenhuis aan haar verwonding geholpen.

Aangehouden in Leiden

Direct na het voorval stelden diverse politie-eenheden op verschillende locaties een onderzoek in om de 54-jarige verdachte uit Amsterdam te kunnen opsporen. Even voor 19.00 uur is de verdachte aangehouden bij een ziekenhuis in Leiden. De verdachte is ingesloten en zit vast. De recherche heeft de zaak in onderzoek.