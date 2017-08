Man (53) verwondt zichzelf met mes

In een woning aan de Tusseler in Lochem heeft de politie vrijdagavond een man aangetroffen die zichzelf had verwond met een mes. Agenten waren naar het adres geroepen vanwege een conflict.

Woning ex-partner

Volgens de bewoonster was haar ex-partner omstreeks 21.30 uur met geweld de woning binnengedrongen. Vervolgens zou hij haar hebben bedreigd met een mes. Toen agenten aankwamen was de bewoonster het huis uit gevlucht, de man zat nog binnen.

Mes

Toen agenten probeerden met hem in contact te komen zagen ze dat hij een mes in handen had. Toen ze hem probeerden te ontwapenen bleek hij zichzelf te hebben verwond met het mes.

Ziekenhuis

De man, een 53-jarige inwoner van Lochem, is overgebracht naar het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. De man zal over het incident worden verhoord. Bij het incident werd ook de traumahelikopter opgeroepen.