“Laat de busreiziger niet betalen voor afschaffen contant geld”

Rover wil niet dat de reiziger de rekening gepresenteerd krijgt van het afschaffen van contant geld in de bus. Verschillende vervoerders overwegen een kleine prijsverhoging om pinapparatuur in de bus te kunnen bekostigen, maar Rover vindt dat deze rekening door de vervoerder zelf gedragen moet worden.

Om overvallen tegen te gaan, wordt op steeds meer plaatsen het contant geld in de bus afgeschaft. De vervoerderbedrijven hebben vorig jaar in hun plan voor contactloos betalen op de bus aangegeven dat zij daarvoor investeringen in pinapparatuur moeten doen en hiervoor de overheden vragen om ondersteuning.

Tot grote teleurstelling van Rover is er nu onlangs in provincie Brabant besloten dat de reiziger ook mee moet betalen aan deze ontwikkeling. Hierdoor wordt het plaatselijke kilometertarief voor onbepaalde tijd verhoogd met één cent per vier kilometer. Daarnaast wordt het Brabant ritkaartje in prijs verhoogd van €3,70 naar €3,85 en de dalurendagkaart van €6,00 naar €6,20. Inmiddels heeft Rover signalen ontvangen dat er door meerdere vervoerders een lichte prijsverhoging wordt overwogen.

Hoewel het om kleine prijsverhogingen gaat, heeft Rover principiële bezwaren. Het invoeren van nieuwe betaalsystemen moet niet leiden tot extra kosten voor de OV-reiziger. “OV-personeel moet veilig kunnen werken. Rover onderstreept het belang daarvan, het is net zo elementair als dat reizigers veilig kunnen reizen”, stelt Rover. “Het is een zaak van vervoerders en overheden om daarvoor te zorgen en maatregelen daartoe te financieren”.