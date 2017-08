Fietser (24) Otterlo niet overleden. Fout politie

Op de N304 (Apeldoornseweg) tussen Otterlo en Hoenderloo is vrijdagochtend een 24-jarige man uit Beekbergen zwaargewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een personenauto.

Het ongeval vond om 08.20 uur plaats. De 24-jarige man fietste over het fietspad langs deze weg en stak op enig moment de N304 over, waarbij hij de naderende automobilist kennelijk niet of niet op tijd opmerkte. De automobilist kon de fietser niet meer ontwijken, met een botsing tot gevolg.

Diverse omstanders schoten direct te hulp om eerste hulp te verlenen en de hulpdiensten waren ook snel ter plaatse. Het slachtoffer bleek zwaar gewond te zijn geraakt en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

De Verkeersongevallendienst van de politie kwam ter plaatse en onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. De politie meldde eerder dat de man was overleden. Dat bleek niet het geval.