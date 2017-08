Nieuw speeltje voor de rijken

Zou jij jezelf wel eens 'als een vis in het water willen voelen'?, dat kan binnenkort met een nieuw speeltje dat binnenkort in Nederland op de markt wordt gebracht.

De zogenaamde Seabreacher komt als één van de eerste watersportboten van Europa naar Nederland!

Het Amerikaanse bedrijf Innespace richt zich al vanaf 1997 op de bouw van een speciale indoor powerboat: de Seabreacher. Het is een krachtige 2-persoons motorboot die snelheden kan bereiken tot 100 kilometer per uur, uit het water kan springen als een dolfijn en korte tijd onder water kan duiken. Dit allemaal terwijl je als inzittende gewoon droog blijft.

De Seabreacher is US coast guard gekeurd en aan het begin van 2017 CE gekeurd. Er mag mee worden gevaren in Europa. De kans dat ook jij binnenkort oog in oog staat met deze snelle boot wordt realiteit. De Seabreacher is een compleet nieuwe sensatie in Nederland en de ons omliggende landen. Onder de naam SkyShark is het mogelijk om ritten te boeken op diverse locaties.

Testen als geluid en drijfvermogen bij een volgelopen boot zijn uitvoerig getest door de fabrikant. De Seabreacher is een zelfrichtende boot en komt altijd met zijn cockpit boven drijven, welke bestuurdersfout je er ook mee maakt. Goedkoop is zo'n speeltje echter niet. De prijzen beginnen vanaf 100.000 euro. Het is dus opnieuw een speeltje alleen voor de rijken.

Of de boot overal gewaardeerd zal worden is nog maar de vraag? Want wanneer hij ronddobbert langs het drukke strand bij bijvoorbeeld Zandvoort, kan dat bij de badgasten voor de nodige paniek zorgen. Zeker als de powerboot beschilderd is als haai.