Dodelijk ongeval spoorwegovergang Den Dolder noodlottig ongeval

Rond 18.15 uur stak de man op zijn fiets het spoor over. De machinist van de passerende intercity kon niet meer stoppen en een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer overleed ter plekke. De recherche heeft in samenwerking met de Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Er is op de plek van het ongeval met diverse getuigen gesproken. Verder heeft de recherche camerabeelden van de overgang bekeken waarop het moment van het ongeval ook zichtbaar is.

De diverse verklaringen komen overeen met de camerabeelden: hieruit blijkt dat het slachtoffer eerst de geopende spoorbomen van een deel van de overgang passeert. Vervolgens rijdt hij door naar het tweede deel van de overgang en fietst om de nog gesloten spoorbomen heen. Hier passeert op dat moment de intercity, met als gevolg de fatale aanrijding. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van zelfdoding. Op basis van de bevindingen gaat de politie uit van een noodlottig ongeval.

De politie heeft het onderzoek afgerond en de nabestaanden van de man zijn hiervan op de hoogte gebracht.